Mais de 1.500 presos são liberados para saída do Dia dos Pais no Pará

Mais de 1500 presos ganharam o benefício de saída temporária do Dia dos Pais e estão livres desde a última segunda-feira (06). O benefício é concedido apenas a presos que cumprem regime semiaberto nas unidades penais.

Do total geral de presos beneficiados com a saída (1.584), 1.127 estão em unidades prisionais da Região Metropolitana de Belém e 457 no interior do Estado.

A saída temporária tem duração de 7 dias. As saídas foram autorizadas desde o dia 06 e os presos devem retornar as unidades prisionais no dia 13 de agosto, após o domingo do Dia dos Pais.

(DOL)

