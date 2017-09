Mais de 1.900 alunos farão as provas do Encceja em quatro escolas de Santarém

Exame garante a certificação do ensino fundamental e médio. Provas ocorrerão no dia 19 de novembro no município após mudanças feitas pelo Inep.

O Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja), que foi adiado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) para o dia 19 de novembro, pode ter a participação de quase dois mil alunos em Santarém, no oeste do Pará. De acordo com a coordenação, 1.966 pessoas se inscreveram no exame.

Segundo o diretor do Centro de Educação de Jovens e Adultos (Ceeja), instituição vinculada a Secretaria Estadual de Educação (Seduc), Jeremias Santos, do total de inscritos, 353 são do ensino fundamental, e o restante fará provas do ensino médio.

A aplicação das provas ocorrerá em quatro escolas estaduais: Almirante Soares Dutra, Rio Tapajós, Onesima Pereira de Barros e Madre Imaculada.

Muitas pessoas enxergam na prova uma nova oportunidade de qualificação. “Parei de estudar pela distância das universidades e porque eu tinha que trabalhar. Tinha que fazer a escola entre trabalhar e estudar. Não tem outra forma de você subir em um lugar melhor na sociedade se não for atráves da educação”, disse o comerciante de 54 anos, Francisco Magalhães, que está inscrito na prova para a modalidade de ensino médio.

Mudanças

O Inep alterou a prova para 19 de novembro, e não mais em 22 de outubro. A abertura dos portões e o início do exame foram adiados em uma hora, por causa do horário de verão. A explicação para a mudança de data é “um atraso na homologação da licitação, que inviabilizou a distribuição dos participantes nos locais de prova dentro do cronograma”. Esta é a segunda vez em que o Inep altera o exame – em agosto, houve também uma retificação do calendário, com a mesma justificativa de problemas de logística.

O exame pode fornecer o diploma de ensino fundamental ou ensino médio para pessoas que não se formaram na idade escolar correta. Em 2017, será aplicado para 1.573.862 candidatos. Desses, 301.583 farão provas para o ensino fundamental e 1.272.279, para o ensino médio. A aplicação ocorrerá em 564 municípios do Brasil.

