Mais de 1 milhão de cabos de vassouras são apreendidos em Belém

De acordo com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Semas), o representante da empresa não apresentou a documentação para comprovar a origem do produto durante a fiscalização. O caso configura infração administrativa, sob pena de multa ainda não estipulada.

A fiscalização, realizada por órgãos estaduais de meio ambiente, chegou ao local no momento em que uma balsa descarregava os cabos de vassoura. A tripulação informou que a carga vinha do Marajó. Ao todo, foram apreendidos 1 milhão 153 mil cabos.

Mais de um milhão de cabos de vassoura irregulares foram apreendidos em um depósito localizado no bairro do Tenoné, em Belém, nesta quinta-feira (16). No mesmo local, em 2017, foram apreendidos um milhão e 300 mil cabos pelo IBAMA. O estabelecimento foi lacrado.

Carga vinha do Marajó quando foi interceptada por órgãos de meio ambiente no momento em que era descarregada em um depósito.

