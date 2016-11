Mais de 10 mil caem em novo golpe do WhatsApp

O WhatsApp recebeu nos últimos tempos muitas ferramentas além das mensagens. © Fornecido por Catraca Livre O WhatsApp recebeu nos últimos tempos muitas ferramentas além das mensagens.

Uma das funcionalidades mais aguardadas do WhatsApp, a chamada em vídeo, já foi disponibilizada para os usuários. Criminosos, no entanto, estão se aproveitando que o assunto voltou a ficar em pauta para ressuscitar um antigo golpe prometendo a funcionalidade.

Conforme informado pelo Olhar Digital, mais de 10 mil brasileiros caíram no golpe em apenas uma hora. A fraude, identificada pela empresa ESET, se espalhou novamente pelos usuários não checarem a procedência das informações que chegam em grupos ou de amigos.

A mensagem traz um link para a funcionalidade, dizendo que o usuário deve replicar a mensagem para seus contatos e enviar uma mensagem a SMS. Isso faz com que a vítima assine serviços pagos que serão descontados de seus créditos.

Caso você tenha caído no golpe, entre em contato com sua operadora para sair do serviço. E para fazer uma chamada em vídeo, basta entrar na conversa de um contato e clicar no ícone da câmera no canto superior direito da dela. Caso ela não apareça, atualize o aplicativo.

