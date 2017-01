Mais de 10 mil estão sem água desde quinta-feira

Os moradores do conjunto Eduardo Angelim estão sem abastecimento de água desde a última quinta-feira (09), quando o poço que abastece sistema de distribuição da área parou de funcionar por conta de um problema mecânico.

A previsão inicial da Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) era que o abastecimento retornasse nesta segunda-feira (09), porém, em nota divulgada hoje, a companhia informou que avaliação prévia dos técnicos que trabalham no reparo do sistema que abastece o Conjunto aponta a necessidade de um tempo maior do que o previsto para que o poço principal volte a funcionar.

Fonte: DOL.

