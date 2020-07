Mais de 10 mil latas de cerveja sem nota fiscal são apreendidas na Transamazônica,

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A autuação fiscal pelo não pagamento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) resultou em multa no valor de R$12 mil. A carga foi levada à unidade da Sefa em Marabá e liberada após o pagamento do tributo.

De acordo com a Secretaria da Fazenda do Pará (Sefa), a carga, que tinha como destino Itupiranga, município vizinho, distante a 36km de Marabá, foi encontrada através de denúncia. Uma equipe de fiscalização foi enviada para interceptar o caminhão que transportava a carga.

Mais de 10 mil latas de cerveja sem nota fiscal foram apreendidas nesta terça-feira (21) na rodovia Transamazônica, em Marabá, sudeste do Pará. Além das latas da bebida, foram apreendidas 720 garrafas de cerveja, 60 refrigerantes de dois litros, 72 energéticos e 96 latas de vodka com frutas. A valor total da mercadoria foi avaliado em R$23 mil.

You May Also Like