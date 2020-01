Mais de 10 toneladas de peixes apreendidos pela Semma são doados em bairros de Óbidos — Foto: Semma Óbidos/Divulgação

A espécie apreendida foi o Mapará, que nesta época do ano está no período do defeso.

Na manhã desta segunda-feira (13) foram apreendidos pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) de Óbidos, no oeste do Pará, mais de 10 toneladas de Mapará, que está com a pesca proibida neste período do ano. A apreensão aconteceu durante uma fiscalização rotineira no porto.

Todo o material foi doado a Diocese de Óbidos, que o distribuiu para moradores de vários bairros da cidade.

O pescado apreendido estava sem nota fiscal e esta espécie está no defeso, que é a época de reprodução dos peixes.

De acordo com o secretário adjunto da Semma, Nildo Queiroz, com a chegada das festas de carnaval as fiscalizações se intensificam para evitar que o peixe seja capturado e comercializado irregularmente.



“Os pescadores costumam passar por aqui nos fins de semana, achando que nós não estamos aqui para realizar a abordagem, mas desta vez foram surpreendidos e conseguimos realizar a apreensão. E durantes as festas de carnaval, vamos intensificar ainda mais”, destacou o secretário.

Segundo a Semma, o mapará estava coberto por camadas de peixes que não estão no período defeso, com intenção de driblar a fiscalização.

