Mais de 100 índios ocupam prefeitura de Parauapebas e exigem explicação de prefeito

Um grupo com mais de cem indígenas das etnias Kayapó e Xikrin ocuparam a prefeitura de Parauapebas, sudeste paraense, na noite desta terça-feira (9). Os índios exigem mais celeridade no andamento das obras na estrada que liga as aldeias a outras regiões importantes, inclusive outras cidades.

O problema na construção da estrada é antigo, mas um acidente recente envolvendo um veículo da Celpa e duas índias fez com que os indígenas tomassem uma atitude mais drástica. De acordo com o grupo, a morosidade nas obras atrapalha a vida das aldeias de diversas maneiras, as deixando isoladas.

A prefeitura da cidade se manifestou através de nota, informando que os índios foram recebidos por representantes do gabinete do Executivo e pelo secretário de obras do município. De acordo com a prefeitura, os índios deverão reunirem-se na manhã desta quarta-feira (10) com os responsáveis.

A prefeitura de Parauapebas disse ainda que iniciou no último dia 3 de junho, obras de infraestrutura em estradas vicinais que dão acesso as aldeias.

