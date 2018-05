Mais de 118 mil pessoas podem ter seus benefícios do INSS suspensos.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A lista de pessoas convocadas para a revisão foi publicada no Diário Oficial da União em 12 de abril . O agendamento pode ser feito no telefone 135.

SÃO PAULO – Cerca de 118,2 mil pessoas que recebem auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez foram convocadas para revisão de benefícios por incapacidade do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) e não compareceram. Por isso, elas podem ter seus benefícios suspensos.

