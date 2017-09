Mais de 12 mil motoristas ficaram parados na BR-163 por falta de combustível em Mato Grosso

A cada duas horas, um motorista fica parado na BR-163 por falta de combustível. Dados da concessionária que administra a rodovia apontam que 12.609 atendimentos desta natureza foram realizados no trecho sob concessão desde o início dos atendimentos operacionais, há 3 anos. Nos nove meses deste ano, foram 3.020 casos. A média é de 11 registros de pane seca por dia.

De acordo com a assessoria, a distância entre os postos de abastecimento, o desconhecimento sobre a autonomia do veículo e a falta de planejamento da viagem são fatores que resultam neste cenário, colocando em risco a segurança de quem trafega pela rodovia e podendo ser multado, uma vez que a pane seca é uma infração de trânsito prevista pelo Código Brasileiro de Trânsito (CTB). Ficar parado na via por falta de combustível é considerado infração média, de acordo com o Artigo 180, CTB. A legislação prevê multa de R$ 130,14 e quatro pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Em caso de pane seca no trecho sob concessão, o motorista pode entrar em contato com a concessionária por meio de ligação gratuita ao número 0800 065 0163. Caso o veículo esteja em local que ofereça risco à segurança, o guincho é acionado para remoção até o ponto de apoio mais próximo. A outra opção é encaminhar o motorista até o posto para aquisição do combustível e abastecimento do veículo.

