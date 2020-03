Mais de 130 mil pessoas já fizeram a declaração do IR 2020 no Pará

(Foto:Reprodução) – O prazo termina em 30 de abril.

A Receita Federal informa que, até as 17h desta segunda feira (16) foram entregues 133.001 declarações do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 2020, ano base 2019 em todo o estado do Pará. Na 2ª Região Fiscal, composta pelos estados do AC, AP, AM, PA, RO e RR, foram entregues 311.016 declarações. O prazo termina em 30 de abril.

O sistema de recepção de declarações da Receita funciona 20 horas por dia. Fica indisponível somente na madrugada, entre 1 hora e 5 horas. No site do órgão, há conjunto de informações completas sobre como preencher corretamente o documento, além das regras sobre o que pode ser utilizado como deduções.

Por G1 PA — Belém

