Mais de 130 pessoas são presas durante operação da Polícia Civil no Pará

As detenções ocorreram entre os dias 11 e 22 de dezembro e 209 mandados foram cumpridos durante a ação policial

Mais de 130 pessoas foram presas no Pará durante realização da operação “Festas Seguras – Cumprimento de Mandados”, da Polícia Civil. De acordo com informações repassadas pelo órgão nesta terça-feira (22), as detenções ocorreram entre os dias 11 e 22 de dezembro. Ao todo, 209 mandados foram cumpridos durante a ação.

No interior do estado, foram efetuadas 97 prisões, entre elas uma no município de Novo Repartimento, no sudeste paraense. O homem tinha um mandado de prisão em aberto pelo crime de homicídio, que ocorreu em março do ano passado. Já no dia 18 de dezembro, em Chaves, na Ilha do Marajó, a Polícia Civil também deu cumprimento ao mandado de recaptura de outro suspeito que responde pelo crime de homicídio.

Entre os municípios que receberam a ação policial, Paragominas foi a cidade onde mais prisões foram realizadas, ressaltou ainda a PC, com base em informações das equipes da Diretoria de Polícia do Interior.

“Os levantamentos de informações sobre os investigados iniciou no dia 4 de dezembro. Já no dia 11, as nossas equipes de todo o Estado começaram a dar cumprimento as prisões referentes às investigações realizadas. Durante este trabalho de apuração, detectamos que cinco alvos já estavam mortos”, explicou o delegado-geral Walter Resende.

Grande Belém

A Diretoria de Polícia Metropolitana (DPM) realizou 21 prisões, das quais 20 foram somente em Belém. No dia 14 de dezembro, em Ananindeua, um homem foi preso no bairro do Icui-Guajará. A prisão foi realizada pela equipe da UIPP do Icui-Guajará. No mesmo dia, as equipes da Seccional da Marambaia prenderam um homem pela prática do crime de furto qualificado.

A operação também conta com as ações da Diretoria de Polícia Especializada (DPE), Diretoria de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAV), Dietoria Estadual de Combate a Crimes Cibernéticos (DECC) e Núcleo de Inteligência Policial (NIP).

Por:Redação Integrada

22.12.20 15h24

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...