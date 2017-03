Mais de 150 veículos são arrematados em leilão do Detran.

Quase 300 pessoas participaram do leilão, e todos os 157 veículos oferecidos foram arrematados

O Departamento de Trânsito do Estado (Detran) promoveu na manhã desta sexta-feira (17) mais um leilão de veículos no Parque de Retenção da VIP Leilões, localizado na Alça Viária, em Marituba (Região Metropolitana de Belém). Quase 300 pessoas participaram do leilão, e todos os 157 veículos oferecidos foram arrematados.

Antonio Moura, presidente da Comissão Permanente de Leilão do Detran, ressaltou que os veículos classificados como sucatas aproveitáveis, com motor inservível ou divergente, não podem voltar a circular. Esses veículos, obrigatoriamente, são arrematados por pessoas que trabalham no comércio de peças e outros componentes de veículos.

“Por isso, o leilão do Detran é conhecido como oportunidade de negócios. Porém. ressaltamos que os comerciantes do ramo de peças de veículos só podem participar do certame se estiverem devidamente regularizados e cadastrados no ramo comercial de venda de peças”, enfatizou Antonio Moura.

O frentista Evanildo Souza, 48 anos, arrematou seu primeiro veículo, uma motocicleta, em duas participações nos leilões do Detran. “A moto será um meio de transporte para o trabalho. Vi em uma oportunidade anterior que é um certame sério, por isso não hesitei em levar dessa vez”, contou o participante.

O Detran pede aos arrematantes que fiquem atentos às normas previstas no edital do leilão, entre elas o período de entrega – que depende da desvinculação dos débitos dos veículos nos órgãos de trânsito, o que pode levar à prorrogação do prazo – e à transferência obrigatória do veículo arrematado pelo novo proprietário.

