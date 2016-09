Mais de 1,9 mil atletas vão disputar os Jogos Olímpicos de Sinop

A Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Juventude informou, ao Só Notícias, que 1.964 atletas vão disputar as 17 modalidades esportivas da 25ª edição dos Jogos Olímpicos. As competições acontecerão nos ginásios José Carlos Pasa, São Cristóvão, Jardim Violetas, Benedito Santiago, no estádio municipal Gigante do Norte e demais centros esportivos.

Nas modalidades coletivas vão participar 1.596 atletas, entre homens e mulheres. São 12 equipes de futsal feminino e 24, no masculino. Futebol sete, são seis equipes no feminino e 41 no masculino, que teve quase 100 atletas inscritos a mais em relação aos jogos do ano passado.

Para o futebol, foram seis equipes masculinas com 90 atletas. No basquete, competirão cinco equipes femininas e oito masculinas. O beach soccer terá 90 atletas dividido entre oito equipes. No handebol feminino serão três equipes e no masculino, oito. Dobrou o número de homens inscritos nessa modalidade em relação a 2015, quando foram 48 atletas contra 96 este ano. Voleibol são seis equipes femininas e dez masculinas. Já no vôlei de praia são dez equipes compostas por mulheres e 12 por homens.

As modalidades individuais terão quatro equipes no atletismo feminino e dez no masculino. Natação, são duas equipes de mulheres e quatro de homens. No tênis de mesa, se inscreverem duas equipes femininas e 12 masculinas. No xadrez, se inscreveram uma mulher e cinco homens.

Para as modalidades mistas terão seis equipes na bocha, representada por 30 atletas, o dobro de inscritos no ano passado. Canastra, competirão quatro equipes e oito atletas. No ciclismo serão oito equipes femininas e 12 masculinas. O mountain bike teve inscritas quatro equipes femininas e sete masculinas.

A abertura dos jogos olímpicos será no dia 6 de setembro, às 19h45, no ginásio José Carlos Pasa. Em seguida, ocorreram dois jogos de futsal. A competição vai até o dia 13 do mesmo mês. A premiação acontecerá no dia 14, antes do desfile de comemoração do aniversário da cidade. Receberão medalhas os atletas campeões e vice-campeões das modalidades coletivas, campeões, vice-campeões e terceiros lugares das modalidades individuais e os destaques, como o cestinha, o artilheiro, goleiro menos vazado, levantador e atacante.

Fonte: Redação Só Notícias (foto: CBV/arquivo)

