Mais de 19 mil litros de cerveja são apreendidos durante fiscalização no Pará

Cerca de 6.000 pacotes de cerveja em lata foram apreendidos durante fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF), no KM 229 da BR 010, no município de Ipixuna do Pará, no nordeste paraense, na noite do último domingo (4).

Os 19.368 litros de cerveja estavam sendo transportados sem a devida documentação legal, segundo a PRF.

O condutor do caminhão, que não teve a identidade revelada, explicou que a mercadoria foi embarcada em uma empresa localizada na cidade de Salvador (BA) e seria vendida abaixo do valor de mercado nos Estados do Pará e Maranhão.

Ainda segundo o condutor, a orientação repassada pela empresa baiana era que ele não parasse em nenhum ponto de fiscalização, devido a falta da nota fiscal.

O mesmo veículo foi flagrado cometendo o mesmo crime no dia 8 de dezembro do ano passado, no município de Cocal (PI), segundo a PRF.

O condutor do veículo e a cerveja apreendida foram levados para a delegacia de Polícia Civil de Ipixuna, para os devidos procedimentos legais.

