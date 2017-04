Mais de 2.700 famílias de Santarém podem ter perdido o desconto na conta de luz

A perda do desconto é resultado da não atualização de dados sociais no CadÚnico, em um intervalo de dois anos.

Mais de 2.700 famílias do município de Santarém, no oeste do Pará, podem ter perdido o benefício da tarifa social de Energia Elétrica, que concede descontos de até 65% na conta de luz, no mês de abril. Em todo o estado, mais de 52 mil famílias estão na mesma situação, resultado da não atualização de dados sociais no CadÚnico (cadastro social) em um intervalo de dois anos.

De acordo com a concessionária de energia, o alerta é para que os dados sejam repassados o mais rápido possível, para que as famílias voltem a fazer parte do programa.

Para recadastrar os dados sociais e reaver o benefício, os beneficiários devem procurar o CRAS do seu município ou bairro, munidos dos documentos de todas as pessoas que residem no imóvel:

Comprovante de residência; RG; CPF; e em casos que há crianças na família é necessário levar Certidão de nascimento dos filhos beneficiados e carteira de vacinação das crianças menores de 5 anos

Requisitos

Para fazer parte da Tarifa Social, é necessário possuir o NIS (Número de Inscrição Social) ou BPC (Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social), ter renda familiar mensal de até meio salário mínimo por pessoa, e que a data de última atualização cadastral dos dados sociais junto ao CRAS seja inferior a dois anos. O usuário deve receber o benefício da Tarifa Social em apenas uma conta contrato (antiga unidade consumidora) e o endereço de cadastro do beneficiário do CadÚnico estar localizado em um dos municípios do Pará.

