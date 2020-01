Mais de 2 toneladas de pescado em período de defeso são apreendidos no PA

O balanço da operação, realizada entre os dias 9 e 23 de dezembro de 2019, foi divulgado na terça-feira (7).(Foto:Ilustrativa)

Mais de dois mil quilos de pescado em período de defeso foram apreendidos durante operação de fiscalização ambiental realizada em sete municípios do sudeste paraense. O balanço da operação, realizada entre os dias 9 e 23 de dezembro de 2019, foi divulgado na terça-feira (7).

De acordo com o Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará (Ideflor-bio), ao todo durante a fiscalização foram apreendidos 12.800 metros de rede de emalhar, que é um item de pesca proibido, 85 pássaros, três animais silvestres, oito motores rabetas doze armas de fogo e quatro motosserras. Ainda, foram apreendidos 1.964 quilos de pescado, que foram doados para comunidades de bairros carentes dos municípios de Tucuruí, Jacundá e Goianésia. Um veículo com 700 quilos de pescado foi flagrado pela equipe de fiscalização em Itupiranga.

A operação foi realizada pelo Ideflor-bio, Polícia Militar, Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas) e Secretarias Municipais de Meio Ambiente. Os autos de infração foram lavrados pela Semas.

Por G1 PA — Belém

08/01/2020 07h28

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...