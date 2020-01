Mais de 200 kg de pescado em período de defeso são apreendidos em Tucuruí, sudeste do Pará

O material foi apreendido em um ônibus, que seguia para Marabá. O motorista do veículo foi preso.

Mais de 200 kg de pescado de espécies de estão no período do defeso foram apreendidas nesta semana por agentes da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas), em Tucuruí, sudeste do estado. Segundo informações divulgadas pelo Governo do Pará nesta sexta-feira (17), o material foi apreendido em um ônibus, que seguia para Marabá. O motorista do veículo foi preso.

Ainda de acordo com a Semas, o motorista declarou que o pescado foi embarcado no meio da viagem, por pessoa desconhecida. Apesar disso, a secretaria atuou o motorista, que ficou detido na delegacia de Tucuruí.

Uma equipe da Semas segue até o mês de fevereiro realizando fiscalizações na região do Rio Tocantins. O material apreendido na apreensão será doado para comunidades ribeirinhas.

17/01/2020

