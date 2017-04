Mais de 200 veículos apreendidos serão leiloados em Santarém, no PA

Leilão será realizado dia 24/04. Pessoas físicas e jurídicas poderão participar do leilão de motos, carros e caminhão.

Mais de 200 veículos entre carros e motocicletas apreendidos na área de jurisdição da 1ª Ciretran, serão leiloados em Santarém, oeste do Pará, dia 24 de abril. Carros, motos e um caminhão serão classificados de acordo com o estado de conservação. O objetivo é liberar os veículos que estão apreendidos a mais de 60 dias.

De acordo com a Vip Leilões, empresa que está catalogando os veículos, pessoas físicas e jurídicas podem participar do leilão fazendo um cadastro prévio no escritório da empresa em Santarém, localizado na BR-163, Km 4, no bairro Matinha, onde os veículos estão disponíveis para visitação.

Os interessados também podem fazer o cadastro através do site da Vip (www.vipleiloes.com.br). No dia do leilão, também será possível realizar o cadastro antes do início do evento.

O leilão será realizado na segunda-feira (24), a partir das 10h, no auditório do Instituto Esperança de Ensino Superior (Iespes), localizado na rua Coracy Nunes, bairro Caranazal.

Fonte: G1 PA.

