Mais de 204 mil tiveram títulos cancelados no Estado

Em Belém, 133.118 eleitores ficarão impedidos de votar

( Agência Brasil/Divulgação) – Terminou nesta quinta-feira (27) o prazo para quem precisava tirar a 2ª via do título eleitoral. O pedido deveria ser feito em cartório da zona em que o eleitor estáva cadastrado. Em Belém, a CAE (Central de Atendimento ao Eleitor) esteve vazia na manhã de quinta ontem.

“Nós até que tivemos um fluxo grande de pessoas, mas como o atendimento é rápido , eles foram liberados rapidamente. Por volta das 11h somente 44 eleitores tinham solicitado a segunda via. Eu atribuo essa baixa procura porque nós já tínhamos saído de uma revisão biométrica, onde todos os eleitores foram chamamos a comparecer, então a maioria está com o título válido”, explica Zilomar Pereira, supervisor da CAE.

Ainda de acordo com Zilomar, 204.912 eleitores tiveram o título cancelado no Estado em decorrência do não comparecimento a revisão biométrica. Desses, 133.118 eleitores serão impedidos de votar nas eleições de outubro em na capital paraense. “O eleitor que teve o título cancelado pode procurar o TRE a partir do dia 5 de novembro e esse eleitor deve levar todos os documentos para regularizar a situação. Vale lembrar que o título eleitoral é o documento mais importante na vida social do brasileiro”, completa ele.

O eleitor que tiver o título cancelado fica impedido de receber salários ou proventos de função ou emprego público, autárquico ou paraestatal; não pode tirar o passaporte; não pode se inscrever em concurso ou prova para cargo ou função pública, entre outros.

A Central de Atendimento ao Eleitor fica na Travessa Pirajá, s/nº, entre as avenidas Marquês de Herval e Visconde de Inhaúma, no bairro da Pedreira. O atendimento será até às 16h hoje.

Serviço

Para pedir a 2ª via, é preciso estar quite com a Justiça Eleitoral, não ter débitos pendentes (como multas por ausência às urnas ou aos trabalhos eleitorais, como o de mesário, ou por ter violado o Código Eleitoral e a Lei das Eleições). É preciso regularizar a situação no cartório eleitoral antes de dar início ao pedido.

Quem tiver multas em aberto precisa quitá-las por uma Guia de Recolhimento da União (GRU), emitida pelo cartório eleitoral. O valor vai de R$ 1,05 a R$ 35,14. título não é único documento que garante participação nas eleições. Carteira de identidade, carteira de trabalho, carteira de motorista, passaporte ou qualquer documento oficial com foto também são aceitos.

O eleitor também pode utilizar uma versão digital do documento pelo aplicativo e-Título. O app também informa o local de votação, faz emissão de certidões de quitação eleitoral e negativa de crimes eleitorais.

Por: Portal ORM, com informações de Valéria 27 de Setembro de 2018 às 11:48 Atualizado em 27 de Setembro de 2018 às 12:09

