Mais de 220 mil pessoas deixaram de votar em Belém.

Para o juiz eleitoral Elder Lisboa, os números apresentados nesta eleição precisam ser refletidos e discutidos por cientistas políticos e pela sociedade. No primeiro turno, o número de votos que deixaram de ir para um candidato ou outro somaram 26,98%.

Foto: Fábio Costa (O Liberal)Foto: Fábio Costa (O Liberal)Exatos 221,641 mil eleitores deixaram de ir as urnas na capital paraense neste domingo (30), um percentual que ultrapassa os 20% do total de eleitores, que é de 1.043.219 milhão de eleitores. Se somados aos votos nulos e brancos computados nas urnas, o percentual sobe para praticamente 30%, o que corresponde a 285.073 mil pessoas que não optaram por um candidato e/ou estão insatisfeitos com os candidatos à prefeitura de Belém.

