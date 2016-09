Mais de 250 focos de queimadas foram registrados no Pará

Dados divulgados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas) nesta quarta-feira (28) apontam que, no período de 26 a 27 de setembro, o Pará obteve 255 focos de queimadas distribuídas em 59 municípios.

De acordo com a Semas, o alto risco de fogo atingiu a maior parte dos municípios da rodovia Transamazônica, parte do leste e uma pequena área do extremo norte do Marajó. Neste período, os municípios que obtiveram maiores registros de focos de queimadas foram: Pacajá (28 focos), Marabá (22 focos ) e Novo Repartimento (20 focos).

Ainda segundo a Semas, queimadas provocadas em florestas é considerado um crime ambiental. Conforme consta no artigo 50 do Decreto Federal 6.514/2008 incorre em infração destruir ou danificar florestas ou qualquer tipo de vegetação nativa ou de espécies plantadas sem autorização ou licença da autoridade ambiental competente, resultando em multas a partir de R$ 5 mil por hectare.

G1 PA

