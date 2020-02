Mais de 25kg de ‘skunk’ que seriam vendidos em Alter do Chão são apreendidos em Óbidos

Tabletes de maconha do tipo skunk foram apreendidas em Óbidos, no PA — Foto: Amarildo Gonçalves/TV Tapajós

As drogas estavam acondicionadas em uma mochila e em uma caixa de papelão em uma bajara. Dois foram presos.

Mais de 25kg em tabletes de skunk, que é uma “super maconha”, foi apreendido no município de Óbidos, no oeste do Pará, no início da noite de segunda-feira (10). De acordo com a Polícia Militar, o entorpecente tinha saído de Manaus, no Amazonas, e o destino era a vila balneária de Alter do Chão, em Santarém.

A Polícia conseguiu apreender o material após a denúncia anônima, de que três pessoas estavam transportando os entorpecentes em bajaras (pequenas embarcações). O grupamento fluvial da 29ª CIPM montou uma “campana” nas proximidades da comunidade São Raimundo e capturar dois, dos três suspeitos.

Investigações da PM apontam que esses entorpecentes seriam vendidos em Alter do Chão durante o carnaval.

* Reportagem em atualização.

Por Tracy Costa, G1 Santarém — PA

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...