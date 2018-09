Mais de 2,6 milhões de contribuintes recebem hoje restituição do IR 2018

Crédito bancário no valor de R$ 3,3 bilhões será realizado diretamente na conta dos contemplados pelo quarto lote de restituição

Os 2.646.626 contribuintes contemplados pelo quarto lote de restituição do Imposto de Renda 2018 recebem nesta segunda-feira (17) o valor total de R$ 3,3 bilhões. O crédito da grana será realizado diretamente na conta indicada no momento da entrega da declaração.

Para saber se você teve a restituição liberada, basta acessar o portal online da Receita Federal. Também é possível consultar a liberação pelo Receita fone 146 ou com o aplicativo da Receita disponível para tablets e smartphones.

Além das restituições deste ano, a Receita Federal afirma que o lote contempla também restituições residuais dos exercícios de 2008 a 2017.

Do total a ser liberado neste lote, mais de R$ 219 milhões serão destinados a 41.171 contribuintes com mais de 60 anos, 5.490 contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave e 18.409 contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério.

As restituições liberadas ficam disponíveis por um ano. Caso o resgate da grana não seja realizado no período, será necessário solicitar os valores pela internet.

Os contribuintes que não tiverem o crédito disponibilizado devem entrar em contato com qualquer agência do Banco do Brasil ou ligar para a Central de Atendimento da Receita Federal, por meio dos telefones 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) ou 0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos) para agendar o crédito em conta corrente ou poupança.

