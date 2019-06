Mais de 3 mil contribuintes caíram na malha fina no oeste do Pará em 2019

Prédio da Receita Federal em Santarém — (Foto: Reprodução/Google Maps)

Número de declarações enviadas chegou a 83.392 até 30 de abril. Veja como saber se ‘caiu’ na malha fina.

O número de contribuintes que enviaram as informações do Imposto de Renda 2019 em Santarém, no oeste do Pará, chegou a 83.392 na Delegacia da Receita Federal, cuja jurisdição abrange 28 municípios. Destas, 3.156 estão em malha fiscal, o que representa 3,8 % do total. Esses contribuintes enviaram as informações dentro do prazo, até o dia 30 de abril.

As maiores incidências em malha fiscal têm ocorrido por três motivos:

Deduções indevidas – gastos informados incorretamente como despesas médicas, pensões alimentícias e com dependentes indevidos;

Omissão de rendimentos – não são declaradas todas as fontes de renda recebidas durante o ano ou são informadas com valores incorretos;

Informação de prestação de serviços a órgãos públicos sem a comprovação do efetivo serviço prestado.

Como saber se está na malha fina

Para acesso ao Portal e-CAC, é necessário gerar o “Código de Acesso”, na página do autoatendimento da RFB, clique em “Saiba como gerar o código de acesso”, depois “Gerar código de acesso para pessoa física”.

O sistema pedirá o CPF, data de nascimento e para digitar os caracteres robô. Como medida de segurança, também são necessários os números dos recibos das duas últimas declarações enviadas. Passadas estas etapas, é só criar a senha e consultar as declarações. Havendo alguma pendência que motivou a malha, o sistema informará qual é e como proceder.

É importante informar que, se o contribuinte demorar para verificar seu IRPF, a pendência que gerou a malha ensejará uma notificação de lançamento. A partir deste ponto, não será mais possível retificar a declaração.

Por:G1 Santarém — PA

