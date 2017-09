Mais de 3 mil estudantes têm carteira bloqueada em coletivos de Santarém, PA

Setrans descobriu várias irregularidades, entre elas, alunos que deixaram de estudar e que usavam o documento normalmente. O prejuízo estimado é de R$ 230 mil, calculado em três meses.

Ao todo, 3.269 carteiras estudantis foram bloqueadas, após uma análise de dados feita pelo Setrans – o Sindicato das Empresas de Transporte Público em Santarém, oeste do Pará. O Setrans constatou uma série de irregularidades envolvendo os usuários, entre elas, o de estudantes que deixaram de frequentar a escola e que continuaram usando o passe normalmente. A fraude foi descoberta depois que o Sindicato consultou a lista de matrícula, que é fornecida pelas escolas. O prejuízo estimado é de R$ 230 mil, calculado em três meses.

De acordo com o Setrans, o estudante que teve a carteira bloqueada, mas que está matriculado em alguma escola, deve procurar o Sindicato para fazer a comprovação por meio de uma declaração, disponibilizada no local onde estuda. Caso não haja comprovação, o passe continuará bloqueado por tempo indeterminado. Desde março desde ano, o Setrans vem atuando para combater o uso fraudulento das carteirinhas. Até julho, mais de 1200 foram bloqueadas. Em caso de reincidência, o usuário terá o benefício suspenso.

Em 2017, só a Associação dos Estudantes de Santarém (AES), emitiu cerca de 10 mil carteirinhas. Para a retirada do documento, são necessários apenas informações do usuário e da escola onde está matriculado. Já para usar a carteira no transporte coletivo, é preciso passar pela biometria facial e desbloqueio. O serviço é feito gratuitamente na sede do Setrans. Depois que é desbloqueada, o usuário está autorizado a colocar crédito em dinheiro e usar normalmente. O passe custa R$ 0,90 – que corresponde a um terço da tarifa urbana atual.

Orientações

O Setrans orienta os usuários que evitem o bloqueio da carteirinha. Para isso, é necessário ficar atendo as seguintes recomendações:

Informar no formulário os dados atualizados do estudante

Estar regularmente matriculado em uma instituição de ensino

Verificar se o nome do usuário consta na lista enviada pela escola

Conferir se a biometria facial está em dia

Prestar atenção se o usuário é o verdadeiro dono da carteira

O documento é único e intransferível

Procurar o Setrans em caso de dúvidas

Serviço

O Setrans fica na avenida Barão do Rio Branco, entre avenida São Sebastião e avenida Rui Barbosa, no Centro. O funcionamento é de segunda a sexta-feira, de 8h às 18h.

Fonte: G1 Santarém.

