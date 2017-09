Mais de 300 agentes da PM atuarão durante o Sairé, em Alter do Chão

Visita técnica vai demarcar os pontos para maior atuação dos PMs na vila balneária. Outros órgãos de segurança darão apoio durante a realização do festival.

Com a aproximação do Festival do Sairé, órgãos de segurança estão finalizando os detalhes para a realização segura e saudável do evento. Na manhã desta quarta-feira (6), militares da Polícia Militar estarão realizando uma visita técnica na vila balneária de Alter do Chão, em Santarém, oeste do Pará, com o objetivo de demarcar os pontos que serão usados por agentes de segurança pública durante a programação.

Em entrevista ao G1, o coronel Héldson Tomaso, que chefia o Comando de Policiamento Regional 1 (CPR-1) informou que mais de 300 agentes da PM serão disponibilziados para fazer a segurança nas ruas durante o Sairé. “Fora a escala normal, 300 militares trabalharão no Sairé. O policiamento será 24 horas, porém em horários de maior pico terá policiamento extra”, ressaltou.

Uma reunião técnica interna foi realizada pela PM na última semana de agosto, na qual foi definido uma prévia de como o órgão irá atuar. Também foi construído um esboço dos pontos que terão barreiras de fiscalização. Porém, outros serão definidos durante a visita técnica.

Tomaso explica que esse trabalho preliminar é para que o agente em exercício se concentre apenas na execução do serviço, como explica o Tomaso. Questões como de logística, administração e estrutura ão estão sendo sistematizadas previamente para que o profissional tenha a maior possibilidade de serviço mais eficiente ao cidadão.

Além do trabalho de prevenção qualificada, onde os agentes solicitam documentos, haverá também a prevenção primária com distribuição de panfletos e material educativo. “Não trabalhamos somente por meio de repressão, mas também com a prevenção. Vamos ter durante o evento ações do Programa de Resistência de Droga e Violência, desenvolvido pela PM com agentes capacitados. Queremos conscientizar que a diversão pode ser encontrada sem bebida alcoólica, ou outros tipos de drogas”, disse.

O coronel ressalta que a colaboração da população e dos visitantes são muito significativos para o bom resultado. “Pedimos à população que colabore com o nosso trabalho, que interajam com os agentes da PM. A interação levanta a nossa autoestima. Somos agentes de segurança, mas somos pessoas comuns e estamos trabalhando e se arriscando para a segurança da sociedade, mesmo sem conhecer ninguém” finaliza.

Outros órgãos

Órgãos da esfera municipal, estadual e federal também estarão presentes para garantir o bom andamento da festival. A PM realizará uma reunião geral na próxima segunda-feira (9), para definição de papéis e alinhamento com a Polícia Federal (PF), Polícia Rodoviária Federa (PRF), Departamento de Transito do Estado do Pará (Detran), Corpo de Bombeiros, Secretarias, Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPC), que é o órgão do Instituto Médico Legal (IML). Além desses, representantes do Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon), Vigilância Sanitária, Conselho Tutelar e Juizado da Infância e Juventude devem participar.

