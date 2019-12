Mais de 300 kg de cocaína são apreendidos e quatro pessoas são presas pela PF em MT

Para efetuar a apreensão, houve apoio da Polícia Militar e da Polícia Rodoviária Federal (PRF)

cerca de 300 kg de cocaína foram apreendidos pela PF em MT. — Foto: PF-MT

A Polícia Federal prendeu quatro pessoas nessa sexta-feira (6) em Gaúcha do Norte, a 595 km de Cuiabá, e apreendeu cerca de 300 kg de cocaína.

Para efetuar a apreensão, houve apoio da Polícia Militar e da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Investigações da Polícia Federal de Rondonópolis, a 218 km de Cuiabá, deram conta de que um grupo de traficantes estaria utilizando rotas alternativas para transportar cocaína de MT paraGoias (GO).

A PF recebeu a informação de que a quadrilha utilizava um caminhão para o transporte da droga e uma caminhonete como “batedor”.

A quadrilha saiu de Comodoro, a 677 km da capital, e foram montadas diversas barreiras policias na região de Paranatinga e Gaúcha do Norte na tentativa de interceptar a carga e os traficantes.

Na sexta, os policias localizaram os veículos em uma rodovia que dá acesso a Gaúcha do Norte. Após os procedimentos de busca, foram encontrados cerca de 300 kg de cocaína escondidos em compartimento falso no baú do caminhão utilizado pelos traficantes.

Foram presos o motorista e o passageiro do caminhão e os dois ocupantes da caminhonete que fazia a escolta da droga.

Por G1 MT

07/12/2019 11h01

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...