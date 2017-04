Mais de 300 quilos de pescado clandestino são apreendidos em Santarém

A apreensão do pescado aconteceu na manhã desta segunda-feira (24). Local não tinha condições mínimas de higiene e nem boas práticas de manipulação.

A Agência de Defesa Agropecuária Adepará do Pará (Adepará), apreendeu 350 quilos pescado clandestino na manhã desta segunda-feira (24), em uma empresa de pesca em Santarém, oeste do Pará. O local que processava peixes de forma irregular foi interditado pelos agentes do órgão.

De acordo com a Adepará, o local não apresentava as mínimas condições de higiene e nem boas práticas de manipulação. Após a apreensão e interdição do estabelecimento, o material foi descartado no aterro sanitário da cidade.

Várias espécies de pescado foram encontradas na empresa. Segundo o agente de fiscalização Solon Pessoa, “a produção acontecia em uma adaptação residencial”. Tal pescado abasteceria o mercado varejista de Santarém.

Fonte: G1 PA.

