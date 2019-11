Mais de 360 mil pés de maconha são destruídos pela PF no nordeste do Pará

(Foto:Reprodução) – A Polícia Federal realizou uma operação para destruir mais de 360 mil pés de maconha que foram plantados entre o nordeste do Pará e o noroeste do Maranhão.

A Operação Facheiro IV, realizada de 16 a 30 de outubro, também destruiu mais de 120 toneladas da droga pronta para o consumo.

Em território paraense, a operação aprendeu a droga na Terra Indígena Alto Rio Guamá e no Polígono do Capim, que pertencem aos municípios de São Domingos do Capim, Concórdia do Pará, Bujarú, Tomé-Açu e Cachoeira do Piriá.

No Maranhão, a operação se concentrou nos limites da Terra Indígena Alto Turiaçu, nos municípios de Nova Olinda do Maranhão, Centro Novo do Maranhão, Centro do Guilherme, Araguanã e Zé Doca.

De acordo com PF, foi encontradas e destruídas 136 plantações em um território de 240 mil metros quadrados. Com a ação policial, deixa de entrar no mercado consumidor de aproximadamente 120 toneladas de maconha, representando expressiva diminuição da oferta do entorpecente.

Foi lavrado um auto de prisão em flagrante delito por porte ilegal de armas de fogo e tráfico de drogas.

Por:RG 15/O Impacto

