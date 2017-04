Mais de 390 mil pessoas já entregaram o IR no Pará

Faltando dois dias para o fim da entrega do Imposto de Renda, mais da metade dos contribuintes do Pará já entregaram as declarações. De acordo com balanço da Receita Federal, até 11 horas desta quarta-feira (26), 390.343 declarações foram recebidas pelos sistemas da Receita. O prazo de entrega da declaração vai até 28 de abril.

No Pará, o total de 562.900 tem que declarar Imposto de Renda. Na 2ª Região Fiscal (AC, AM, AP, PA, RO, RR), 1.282.300 tem que declarar, sendo que só 884.336 contribuintes já cumpriram a obrigação com o fisco federal.

A Receita alerta que os contribuintes que perderem o prazo estarão sujeitos ao pagamento de multa mínima de R$ 165,74 e máxima de 20% do imposto devido.

Fonte: DOL.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...