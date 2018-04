Mais de 398 mil declarações do IRPF 2018 já foram entregues no Pará

A expectativa é que 563 mil contribuintes entreguem a declaração no Estado.

Até ontem (26), 398.690 declarações foram recebidas pelos sistemas da Receita no Estado do Pará. De acordo com o supervisor nacional do IR, auditor-fiscal Joaquim Adir, a expectativa é de que 28,8 milhões de contribuintes entreguem a declaração em todo o Brasil. O prazo de entrega da declaração vai de 1 de março a 30 de abril.

A Receita alerta que os contribuintes que perderem o prazo estarão sujeitos ao pagamento de multa mínima de R$ 165,74 e máxima de 20% do imposto devido.

Neste ano é obrigatório informar o CPF de dependentes a partir de 08 anos ou mais, completados até a data de 31/12/2017. O prazo final para a entrega do IR é até a próxima segunda-feira (30) de abril.

