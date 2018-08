Mais de 40 motos apreendidas no Pará serão devolvidas aos donos no Amazonas

Os veículos foram apreendidos em operações realizadas em Juruti, no oeste do Pará, pelas Polícias Militar e Civil, e Departamento Municipal de Trânsito (Demutran).

A Polícia Civil de Juruti, no oeste do Pará, entregou quinta-feira (29) 41 motocicletas apreendidas no município (Foto: Polícia Civil Juruti/Divulgação)

A Polícia Civil de Juruti, no oeste do Pará, entregou, na quinta-feira (29), 41 motos que estavam custodiadas na delegacia após terem sido apreendidas em operações realizadas no munícipio pelas Polícias Militar e Civil, e Departamento Municipal de Trânsito (Demutran).

Os veículos foram entregues ao delegado-geral adjunto da Polícia Civil do Estado do Amazonas, Antônio Chicre Neto, após representação do delegado Madson Castro e decisão judicial favorável.

De acordo com a Polícia Civil, após uma semana de trabalho, Antônio Neto recebeu a custódia dos veículos que serão devolvidos aos proprietários que residem no Estado Amazonas.

