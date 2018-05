Mais de 40 noivas jihadistas são condenadas à morte no Iraque

Muitas mulheres alegaram terem sido enganadas e envolvidas num esquema de terrorismo, mas não convenceram o juiz.

Dezenas de esposas estrangeiras de terroristas estão sendo condenadas à morte no Iraque, em um momento em que o país está tentando se vingar de três anos de ocupação jihadista.

Segundo o The Telegraph, as mulheres foram acusadas de apoiarem os atos dos seus maridos entre 2014 e 2017. Elas tiveram dez minutos para se defenderem perante um juiz, antes de conhecerem as suas sentenças.

As mulheres alegaram terem sido enganadas e envolvidas num esquema de terrorismo. Uma cidadã francesa, por exemplo, afirmou que achava que tinha casado com um rapper e que só quando chegou à Turquia que percebeu que tudo não passava de uma mentira.

As condenadas fazem parte de um grupo com cerca de 40 mil estrangeiros que saíram dos seus países para se juntar ao Estado Islâmico no Iraque e na Síria.

Fonte: NOTÍCIAS AO MINUTO

