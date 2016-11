Mais de 435 mil estudantes farão o Enem no Pará .

Notas do exame são usadas para ingresso em todas as universidades públicas do Estado

Mais de 435 mil estudantes paraenses farão as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) neste fim de semana. O exame é a única etapa dos vestibulares de todas as universidades públicas do Pará. Mais de sete mil vagas distribuídas em 20 municípios paraenses já foram anunciadas e outras deverão ser divulgadas para 2017. No ano passado foram 11 mil vagas foram ofertadas no Estado por meio do Enem.

A Universidade Federal do Pará (UFPA) oferta 7.404 vagas em 179 cursos, sendo 6.088 preenchidas via Processo Seletivo que utiliza notas do Enem e outras 1.316 por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu). A Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra) ofertará mais de 1,5 mil vagas. Tanto o exame quanto o Sisu são as únicas formas de seleção e ingresso na instituição.

A Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) ainda não publicou o edital para o vestibular 2017, mas já adiantou que oferecerá vagas em seis municípios da região. A seleção também utilizará as notas do Enem. Na Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa) as vagas em cinco cidades serão distribuídas por meio do Sisu, tendo as notas do exame do ensino médio como critério de avaliação. O número de número de vagas e de cursos ofertados pela instituição para o próximo ano ainda estão sendo definidos.

A Universidade do Estado do Pará (Uepa) adota o exame como fase única de seleção para o Processo Seletivo (Prosel) e também oferta metade de suas vagas por meio do Programa de Ingresso Seriado (Prise), que conta com prova específica. Para 2017, as duas seleções terão disponíveis 3.702 vagas em mais de 80 cursos distribuídos em 15 cidades, sendo metade destas vagas acessíveis pelo Enem.

Neste sábado e domingo (5 e 6 de novembro), os estudantes inscritos no exame farão provas em 74 municípios paraenses. Os locais de prova terão os portões abertos às 12h e fechados às 13h, horário de Brasília. A prova está marcada para às 13h30. No sábado, o exame terá quatro horas e meia de duração, os candidatos serão submetidos a provas com 45 questões de Ciências Humanas (História, Geografia, Filosofia e Sociologia) e outras 45 de Ciências da Natureza (Química, Física e Biologia).

No domingo as provas terão cinco horas e meia de duração. Serão 45 questões de Linguagens, Códigos e Suas Tecnologias (Língua Portuguesa, Literatura, Língua Estrangeira, Artes, Educação Física e Tecnologias da Informação e Comunicação) e outras 45 de Matemática e a redação. O gabarito das provas será publicado até o dia 9 de novembro.

