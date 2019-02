Mais de 50 cabeças de gado são apreendidas em Dom Eliseu

(Caminhões que transportavam animais estavam sem nota fiscal)-Foto:Reprodução/O Liberal

Dois caminhões que transportavam mais de 50 cabeças de gado foram aprendidos nesta terça-feira (26), no município de Dom Eliseu, nordeste do Estado, fronteira com o estado do Maranhão. Os veículos carregavam os animais sem nota fiscal. Os condutores foram abordados pela Secretaria da Fazenda do Pará (Sefa), sob a coordenação de mercadorias em trânsito do Itinga.

Um dos caminhões levava 30 cabeças de gado e o outro 21, resultando na emissão de termos de apreensão em valores superiores a R$ 21 mil, referentes ao pagamento do imposto estadual, ICMS, mais multa e juros. Os valores foram recolhidos pelos proprietários da mercadoria e a carga liberada.

No último dia 25, durante fiscalização no Km 56 da rodovia BR 222, foi apreendido outro caminhão transportando 60 metros cúbicos de carvão, sem nota fiscal. O motorista que transportava a mercadoria acabou fugindo do local, deixando o veículo para trás. Foi necessário chamar um chaveiro para levar o caminhão até a unidade fazendária.

O fato foi comunicado ao delegado da Polícia Civil de Dom Eliseu, por se tratar de crime ambiental. A mercadoria foi entregue à autoridade policial.

Por:O Liberal.

