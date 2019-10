Mais de 50 mil devotos participam do Círio de Parauapebas

Romaria ocorreu neste sábado, 16. Os devotos caminharam por um percurso de quase 8 quilômetros.(Foto:Reprodução)

Círio de Parauapebas reúne cerca de 50 mil pessoas

Mais de 50 mil devotos participaram neste sábado (26) do Círio de Nossa Senhora de Nazaré no município de Parauapebas, sudeste do Pará.

Uma missa na igreja de São Francisco marcou o início da celebração. De lá, os devotos seguiram na grande romaria pelas ruas do centro da cidade.

Este é o 15º Círio em homenagem à padroeria dos católicos paraenses. Os devotos seguem por um percurso de quase 8 quilômetros até a igreja de Nossa Senhora de Nazaré, no Parque dos Carajás.

Por G1 PA — Belém

26/10/2019 20h34

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...