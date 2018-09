Mais de 50 são presos em operação em combate ao tráfico de drogas

(Foto: Divulgação/Polícia Civil) -Mais de 50 pessoas foram presas, nesta sexta-feira (28), durante a operação “Hígia”, deflagrada pela Polícia Civil para combate a pontos de tráfico de entorpecentes nos municípios do interior do Pará. A ação policial foi iniciada nas primeiras horas do dia, de forma simultânea, pelas Superintendências Regionais de Polícia Civil que respondem por 13 Regiões Integradas de Segurança Pública (RISPs) no Estado.

As equipes policiais saíram em deslocamento até endereços apontados em investigações como locais de fomento de comércio de drogas ilegais nas cidades-sedes das regiões e nos municípios vinculados.

De acordo com informações da Polícia Civil, a operação terminou por volta de 18 horas e resultou em 164 mandados judiciais cumpridos pelos policiais civis. Do total, foram 141 mandados de busca e apreensão domiciliar cumpridos pelas equipes policiais; 22 de prisão preventiva e um de apreensão de menor. No total, 58 pessoas foram presas em flagrante ou por mandado de prisão preventiva por tráfico de drogas. Destas pessoas presas, são 46 homens e 12 mulheres. Um adolescente foi apreendido em cumprimento a mandado judicial por ato infracional análogo a tráfico de entorpecentes. Uma arma de fogo ilegal foi tirada de circulação. Diversas quantidades de drogas foram apreendidas durante a operação.

Conforme o titular da DPI, delegado Silvio Maués, as investigações levaram à decretação de mais de uma centena de ordens judiciais, entre mandados de busca e apreensão e de prisão preventiva, para combate ao tráfico de drogas durante a operação na data de hoje.

O nome da operação (Hígia) faz referência à deusa grega da saúde, da limpeza e da sanidade.

(Com informações da Polícia Civil)

