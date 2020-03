Mais de 500 mil cestas básicas são distribuídas pelas escolas da rede estadual do Pará — Foto: Marco Santos/Agência Pará

Com a entrega das cestas, os servidores que seguiam indo às escolas para preparar a merenda serão liberados. A entrega começou na sexta-feira (27) para 13 escolas da região metropolitana de Belém.

O Governo do Pará começou a distribuição das cestas básicas de alimentação para os alunos da rede pública de ensino em todo o estado. Ao todo são 535.700 mil cestas de alimentação, que foram separadas no centro de distribuição logística que foi montado pelo Estado, em Ananindeua. A entrega das cestas deve substituir o fornecimento diário de merenda nas escolas, já que as aulas estão suspensas desde o dia 18 de março, em virtude das medidas de combate ao coronavírus.

Com a entrega das cestas, os servidores que seguiam indo às escolas para preparar a merenda serão liberados . A entrega começou na sexta-feira (27) para 13 escolas da região metropolitana de Belém.

A titular da Seduc, Elieth de Fátima Braga, explica que a previsão é concluir a entrega de todas as cestas em um prazo de 20 dias úteis. A secretária orienta que a população procure a escola para saber qual a data de entrega na unidade. O critério do Governo do Estado para entregar a cesta de alimentação é uma por aluno.

“A partir da próxima segunda-feira nossas escolas estarão com cartazes informando o cronograma de entrega. É importante que a população tenha calma e acompanhe o calendário. Haverá cesta para todos. Em alguns casos poderá acontecer da mesma família receber mais de uma cesta, mas mesmo assim seguiremos o padrão de entrega por aluno”, afirmou Elieth de Fátima Braga.

Por G1 PA — Belém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...