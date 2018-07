Mais de 6 milhões de brasileiros do grupo de risco não se vacinaram contra gripe

Crianças representam mais da metade do grupo. Ministério atingiu, no entanto, 89% de cobertura vacinal.

Um novo balanço divulgado pelo Ministério da Saúde nesta quarta-feira (11) informa que 6 milhões de brasileiros que estão dentro do grupo de risco para a gripe não se vacinaram. As crianças são o público que menos tomou a vacina – 3,3 milhões ainda não tomou uma dose neste ano, mais da metade do montante de pessoas que ainda não está imunizado.

A vacina da gripe ainda é ofertada – desde o dia 25 de junho, os municípios que ainda tiverem doses contra a gripe podem estender a campanha contra a doença. As gestantes estão em segundo lugar entre o grupo dos não-imunizados: 493.710 grávidas não compareceram para se proteger contra a doença. Crianças a grávidas atingiram 73,3% e 76,4% de cobertura vacinal, respectivamente.

Apesar disso, a cobertura vacinal três semanas após o fim oficial da campanha nacional contra a gripe chegou a 89%, no público-alvo geral. De acordo com o boletim epidemiológico no ministério, 50,4 milhões de pessoas já se vacinaram. A meta é chegar a 90%, o que representa vacinar mais 4 milhões deste totoal de 6 milhões do grupo de risco.

Entre esses mais de 50 milhões, 20,2 milhões são idosos, 4,4 milhões são trabalhadores da área da saúde, 2,2 milhões são professores, 358,9 mil são puérperas e 643,3 mil são indígenas. Esses grupos todos atingiram suas metas para imunização.

Gripe no Brasil

O último levantamento do Ministério da Saúde foi publicado na sexta-feira (6). Foram registrados 4.226 casos de influenza no país, com 745 mortes. Deste total, 2.238 casos e 495 mortes foram devido à infecção por H1N1.

