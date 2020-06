Mais de 60% dos contribuintes do Pará já fizeram a declaração do IR 2020

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Mais informações sobre a declaração do imposto de renda estão no site da Receita Federal .

Faltando menos de um mês para encerrar o prazo para prestar contas com a Receita Federal, pouco mais de 60% dos contribuintes do Pará já fizeram a declaração do Imposto de Renda 2020.

Prazo para declaração do Imposto de Renda encerra no dia 30 de junho.

Prazo para declaração do Imposto de Renda encerra no dia 30 de junho. — Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

You May Also Like