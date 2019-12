Mais de 60 mil empresas foram abertas no Pará, em 2019

Outro número que chama atenção foi da redução de 65% de empresas extintas. Em 2018, foram fechadas 59.066 e em 2019 este número caiu para 20.310.

O setor que mais se destacou foi o comércio varejista de artigos de vestuário e acessórios — Foto: Valma Silva/G1

Em 2019 já foram abertas 61.285 empresas no Pará, 13 mil a mais que em 2018. O dado é da Junta Comercial do Estado do Pará (Jucepa), que aponta esse crescimento como uma retomada da confiança do investidor. A pesquisa aponta ainda que o setor que mais se destacou foi o comércio varejista de artigos de vestuário e acessórios, tendência que deve continuar em 2020, segundo a Junta.

Outro número que chama atenção foi da redução de 65% de empresas extintas. Em 2018, foram fechadas 59.066 e em 2019 este número caiu para 20.310.

Confira em quais foram os setores onde mais se abriram empresas no Pará:

Comércio varejista de artigos de vestuário e acessórios = 8.390

Comércio de cosméticos, produtos de perfumaria e higiene pessoal = 6.615

Comércio varejista de bebidas = 5.006

Comércio varejista de produtos de armarinho = 4.583

Comércio varejista de mercadorias em geral = 4.221

Crescimento de microempresas

As microempresas foram as que tiveram maior incidência de abertura, em 2019, foram abertas 57.251. Em seguida foram abertas 2.631 empresas de pequeno porte e 1.403 sem porte. Com relação aos Micro Empreendedores Individual (MEI’s) foram mais de 48 mil novas inscrições, um aumento 36% em comparação ao mesmo período de 2018.

De acordo com a Jucepa, o resultado positivo é fruto dos esforços para desburocratizar o registro mercantil e atrair novos investidores, como a integração com os com os órgãos de licenciamento e municípios. A Junta ainda destacou a implantação do Teletrabalho, que reduz o tempo de análise técnica; a implantação do deferimento automático, que dá celeridade aos serviços da Jucepa; a abertura de novos postos avançados e Unidades Desconcentradas no interior do Estado, além dos investimentos no processo 100% digital, que começa a funcionar em janeiro de 2020.

Por G1 PA — Belém

29/12/2019 11h36

