Mais de 600 estudantes recebem aulão gratuito para o Enem em Santarém

Ação foi realizada pelo Pro Paz e ocorreu durante todo este final de semana

O fim de semana foi de muito estudo e concentração para os candidatos que estão se preparando para realizarem as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Neste sábado, 16, e domingo, 17, a equipe de professores do Proz Paz Enem esteve em Santarém, na região oeste do Pará, para ajudar quase 700 estudantes a assimilar os conteúdos que são exigidos na avaliação.

Foram dois dias de uma maratona intensa, com revisão de matérias, dicas para resolver as questões e para escrever uma boa redação. Uma oportunidade única de complementar a formação com conteúdo preparado pelos professores da Secretaria de Estado de Educação (Seduc) e Fundação Pro Paz.

Esta é a segunda vez no ano que o Pro Paz está em Santarém. A primeira vez foi no mês de junho e neste retorno a resposta dos alunos foi altamente positiva. Os aulões foram realizados no auditório do campus do Instituto Federal de Educação Tecnológica e Profissional do Pará (IFPA).

Durante dois dias, as aulas tiveram lotação esgotada. “Os alunos atenderam nosso convite. Para nós, contribuir com o sonho desses jovens em acessar uma universidade é muito gratificante. Desde 2015, Santarém tem se destacado. Todas as edições têm sido um sucesso”, avaliou o coordenador do Pro Paz Enem, Raimundo Rodrigues.

De acordo com o coordenador, o objetivo dos aulões não é substituir a formação recebida no ensino regular, mas, fortalecer os conteúdos assimilados. “Sem dúvida alguma, os professores que participam do Pro Paz Enem têm o objetivo de consolidar o aprendizado, pois o aluno tem a aula do dia a dia, na sala de aula, com os professores, que são indispensáveis para contribuir com a formação desse jovem. O aulão vem para fortalecer aquela informação do cotidiano, dar aquele plus, para que o aluno possa estar mais bem preparado, já que o Enem a cada ano está mais competitivo. Então, o Pro Paz Enem vem somar a esses esforços para garantir o acesso dos nossos estudantes à universidade”, explicou.

Durante os aulões, a atenção é total para todas as dicas repassadas pela equipe de professores da Fundação Pro Paz, mas, um assunto em questão é o campeão de dúvidas: a temida redação, ainda considerada por muitos alunos uma difícil equação.

Mas não para a professora de Língua Portuguesa Jandaia Tavares. Ela repassou dicas importantes e tratou logo de simplificar esse tema. “Conhecimento prévio do aluno é fundamental, conhecer filósofos, historiadores, sociólogos, pessoas que tenham nomes dentro da pesquisa é importante para a construção da argumentação, porque dá embasamento, consegue fazer com que a redação crie corpo e o aluno consegue pontuações a mais. É importante que ele saiba muito bem História, Filosofia, Sociologia e isso tem relação com os eixos temáticos cobrados. Nos últimos anos, quase todas as propostas foram em torno desses movimentos sociais, o próprio tema do ano passado era envolto em torno da tolerância religiosa. Sendo assim são temas sempre envolvidos com questões políticas, históricas, por isso o aluno deve apresentar embasamento teórico”, ressalta.

Fonte: ORMNews.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...