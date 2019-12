Mais de 600 mil títulos de eleitores paraenses estão cancelados

Processo de recadastramento biométrico encerra no PA, após 10 anos. — Foto: Alair Ribeiro/TRE-MT

Foram 10 anos de recadastramento e 5,8 milhões de atendimentos. O processo começou em 2009, em Capanema; e encerrou em novembro em São Miguel do Guamá.

O Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA) encerrou a implantação da biometria no Estado.

Cerca de 630 mil títulos foram cancelados por não comparecimento. Foram 10 anos de recadastramento e 5,8 milhões de atendimentos em todos os municípios paraenses. O processo começou em 2009, em Capanema; e encerrou em novembro em São Miguel do Guamá.

De acordo com os dados coletados pelo TRE, o eleitorado paraense é formado por 51% de mulheres e 49% de homens. Do total de eleitores, 75% têm entre 16 e 50 anos, sendo 19% deles jovens entre 16 e 24 anos..

De todo o período de implantação da biometria, o município que fez a maior revisão foi Cametá, alcançando 95,77% dos eleitores, e o menor foi Cumarú do Norte, que alcançou apenas 44,36% dos eleitores. Devido ao número baixo, a cidade passará por revisão biométrica itinerante do TRE.

Também diante dos dados apresentados pela Secretaria de Tecnologia da Informação do tribunal, o município que mais cresceu no Pará foi Canaã dos Carajás, que ganhou mais 12.724 eleitores, e o município com mais eleitores na zona rural é Santarém, no oeste do Pará, com cerca de 16,33%.

Por G1 PA — Belém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...