Mais de 648 mil ainda não fizeram o recadastramento biométrico no Pará, informa o TRE

A meta estipulada pelo TSE é que seja recadastrado, pelo menos, 80% do eleitorado da capital. Na lista dos 10 bairros de Belém que mais faltam revisar eleitores, aparece em primeiro lugar o bairro da Terra Firme, seguido do bairro da Cremação.

Até esta segunda-feira (11), apenas 37,85% dos eleitores paraenses fizeram o recadastramento biométrico, informa o Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-Pa). Ou seja, faltam mais de 648 mil dos mais de 1.043 milhão de eleitores se regularizarem. O prazo para o recadastramento, para que o eleitor possa votar nas Eleições de 2018, vai até o dia 23 de março de 2018. Por isso, o TRE está com nove postos de atendimento espalhados na capital para atender o eleitor.

