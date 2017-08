Mais de 690 pessoas com hepatites são acompanhadas pelo CTA de Santarém

Dos 4.386 testes realizados durante a campanha Julho Amarelo, foram confirmados seis casos de hepatite do tipo B e dois do tipo C.

O Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA) de Santarém, oeste do Pará, encerrou na sexta-feira (28) as ações do Julho Amarelo, mês mundial de combate a hepatites virais. A campanha promoveu mais de 4.386 testes, sendo que destes foram diagnosticados seis casos para hepatite B e dois de hepatite C.

Atualmente, o CTA/SAE faz o acompanhamento de 692 pessoas portadoras de hepatites, em Santarém.

Na programação de encerramento teve blitz educativa na orla da cidade, além de panfletagem e testes rápidos. Durante todo o mês, as atividades foram realizadas em praças, no Parque da Cidade e na própria sede do CTA. O objetivo foi orientar a população no que consistem os cuidados, formas de transmissão e prevenção à doença.

Segundo a coordenação, a campanha atendeu a expectativa devido a procura por parte da população em fazer o teste e saber o seu estado sorológico. Os testes continuam disponíveis no Centro de Testagem e Aconselhamento – CTA/SAE, mas com critérios de indicação médica e avaliação da equipe.

O tratamento, caso seja confirmada a sorologia, o paciente recebe acompanhamento de enfermeiros, médicos, psicólogos e infectologistas, além dos medicamentos disponibilizados gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

No mundo

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), a hepatite viral é uma doença que afeta diretamente o fígado e constitui um grave problema de saúde pública. Cerca de 1,4 milhões de pessoas morrem por ano por conta da doença em todo o mundo.

Fonte: G1 Santarém.

