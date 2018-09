Mais de 70 inquéritos instaurados pela Deam em agosto por lesão corporal leve

Vítimas tinham de hematomas nos olhos até cortes na cabeça, braços e pernas, provados pelos companheiros.

Vítimas de lesão corporal leve atendidas pela Deam de Santarém, em agosto de 2018 (Foto: Polícia Civil/Divulgação)

Em agosto de 2018, a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) em Santarém, oeste do Pará, instaurou 78 inquéritos para apurar casos de lesões corporais de natureza leve, provocadas por companheiros ou ex-companheiros das vítimas.

Segundo a delegada Andreza Alves, na maioria dos casos, as mulheres solicitaram medidas protetivas. Os agressores, em geral, agem motivados por ciúmes ou por não aceitarem o fim do relacionamento.

Em setembro, algumas ocorrências de lesões corporais já foram registradas na Deam. O caso mais recente, que inclusive ganhou destaque nas redes sociais por ter ocorrido em um local de grande movimentação e foi registrado pelo circuito de segurança do estabelecimento, ocorreu na noite do dia 6 de setembro.

Uma mulher saía de uma loja de conveniência localizada na Avenida Fernando Guilhon, bairro Maracanã, acompanhada de um grupo de amigos, quando foi surpreendida pelo ex-namorado com um tapa. A força empregada pelo agressor foi tamanha, que a vítima caiu no chão e bateu com a cabeça fazendo hematoma, segundo a delegada Andreza Alves.

A vítima compareceu no dia seguinte à Deam, registrou boletim de ocorrência e solicitou medida protetiva. Uma testemunha já foi ouvida e o agressor intimado a prestar depoimento, o que ocorrer nesta terça-feira (11).

Por Sílvia Vieira, G1 Santarém, PA

