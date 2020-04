Mais de 700 mil famílias estão isentas de tarifa de energia no Pará

(Foto:Marcelo Camargo/Agência Brasil) – Medida é automática e vale para unidades que consomem até 220 quilowatts por mês

A isenção do pagamento da tarifa de energia elétrica para famílias de baixa renda, que consomem até 220 quilowatts por mês, começou a ser praticada pela concessionária Equatorial Energia. A medida de ampliação do programa Tarifa Social Baixa Renda, prevista na Medida Provisória nº 950 do governo federal, de 8 de abril deste ano, deve beneficiar mais de 700 mil famílias no Pará.

A administração da Equatorial Energia destaca a função social da política do governo. “Esta é uma grande ação em atendimento a um pedido das distribuidoras, por meio da Abradee (Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica), em direção à população que mais precisa de ajuda nesse momento. O desconto será aplicado para as faturas emitidas no período de 01 de abril a 30 de junho, conforme previsto na Medida Provisória (MP)”, informa a companhia, em nota.

No Pará, ainda segundo a concessionária, o benefício será concedido automaticamente para mais de 753 mil clientes considerados de baixa renda, que já estão cadastrados. Quem tem o Número de Inscrição Social (NIS) válido, no entanto, e ainda não é inscrito na Tarifa Social, deve entrar em contato com a Equatorial pela Central de Atendimento 0800 091 0196 ou através do site para solicitar o cadastro e receber o benefício. Cerca de 523 mil famílias paraenses que podem ter acesso ao desconto ainda não realizaram o cadastro.

O diretor Comercial da Equatorial Pará, Sérgio Oliveira, explica que a isenção se refere apenas a tarifa de energia. As outras cobranças estão mantidas. “Os clientes que estão classificados na distribuidora como baixa renda e que consumirem até 220 quilowatts/hora por mês terão desconto de 100% no valor do consumo de energia. Mas a conta não será zerada, já que a MP não contempla isenção dos impostos, contribuições, parcelamentos e outras cobranças existentes na conta de luz”, destaca.

Por:Abílio Dantas

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...