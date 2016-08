Mais de 80 mil paraenses podem perder descontos na conta de energia

Até o final deste ano, mais de 88 mil famílias em todo o Pará podem perder o beneficio do Programa Tarifa Social de Energia Elétrica, que concede descontos de 10% a 65% na conta de energia elétrica. O alerta foi divulgado pelaCelpa nesta quarta-feira (31).

Segundo a Celpa, a perda do benefício ocorrerá caso os usuários não atualizem os dados sociais do cadastro único junto aos Centros de Referência e Assistência Social (CRAS).

Esses dados devem ser atualizados a cada dois anos pelos beneficiários, para que eles continuem usufruindo de outros programas sociais oferecidos à população de baixa renda.

Atualização do cadastro único

Para verificar se precisam fazer a atualização do cadastro único, os cidadãos devem entrar em contato com a central de relacionamento do Ministério do Desenvolvimento Social, pelo número 0800 707 2003.

Caso os dados não estejam atualizados, devem procurar o CRAS. Após a atualização, é só entrar em contato com a Celpa por meio do 0800 091 0196 e informar.

Se o cliente ainda não for beneficiário e possua o Número de identificação Social (NIS), ele pode ligar para a central de atendimento da empresa ou ir até uma agência de atendimento da Celpa inscrever-se no Programa Tarifa Social.

Beneficiários

O Pará possui cerca de 614 mil famílias beneficiadas pelo Tarifa Social.“A quantia que é economizada durante o ano por essas famílias pode ser muito bem direcionada a educação, saúde e outras ações que, com certeza, estimulam a qualidade de vida”, explica executivo de relacionamento com o cliente da Celpa, Alexandro Freitas.

Requisitos para fazer parte do programa

– Possuir o NIS (Número de Inscrição Social);

-Ter renda familiar mensal menor que meio salário mínimo por pessoa;

-Data de última atualização cadastral junto ao CRAS deve ser inferior a dois anos;

– Receber o benefício da Tarifa Social em apenas uma conta contrato (antiga unidade consumidora);

– O endereço de cadastro do beneficiário do CadÚnico deve estar localizado em um dos municípios do estado do Pará.

