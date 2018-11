Mais de 800 galos de rinha são apreendidos em MT

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

No local, além de armas de fogo, os agentes encontraram a situação ambiental e acionaram os órgãos ambientais de segurança pública, Delegacia Especializada do Meio Ambiente (Dema) e o Batalhão de Proteção Ambiental da Polícia Militar.

A apreensão ocorreu durante a operação “Sem Saída”, realizada pela Polícia Federal para cumprimento de mandados de prisão expedidos pela Justiça Federal contra membros de uma organização do tráfico de drogas, em uma propriedade em Santo Antônio do Leverger (34 km ao Sul).

Os policiais da Delegacia Especializada do Meio Ambiente (Dema) informaram que a rinha localizada é uma das maiores do Brasil.

